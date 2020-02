Cidades Suspeito no caso Marielle, 'capitão Adriano' morre durante ação policial na Bahia Ele estava foragido desde janeiro de 2019 e é apontado como chefe da mílicia suspeita da morte da vereadora

O ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como "capitão Adriano", foi morto durante uma ação policial na manhã deste domingo (9) em Esplanada, no interior da Bahia. Foragido desde janeiro do ano passado, ele é apontado como chefe do "Escritório do Crime", milícia suspeita pela morte da vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson G...