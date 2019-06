Cidades Suspeito morre durante ação policial em local que seria ponto de tráfico de drogas em Trindade Policiais apreenderam 200kg de maconha e 90 mil carteiras de cigarros contrabandeadas

Um homem morreu durante ação policial na tarde do último sábado (22), no setor Maysa III, em Trindade, região metropolitana de Goiânia. Ele estava em uma residência que seria ponto de tráfico de drogas. No local, a polícia encontrou 200 kg de maconha e cerca de 90 mil carteiras de cigarros contrabandeadas do Paraguai. O material foi apreendido e levado para a Polí...