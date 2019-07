Cidades Suspeito incendeia carro carregado com maconha e foge da polícia, em Santa Helena de Goiás Motorista do veículo fugiu de abordagem policial realizada na BR-060, em Rio Verde, e foi perseguido. Segundo a PRF, ele ateou fogo ao automóvel, que continha a droga, e está foragido

Um carro carregado com maconha foi incendiado por um suspeito, na tarde desta sexta-feira (26), na Região Sudoeste do Estado, após perseguição policial. A localização e a apreensão do automóvel ocorreram durante uma operação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Goiás (PM-GO). O motorista fugiu de uma abordagem realizada em uma rodovia e...