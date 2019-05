Cidades Suspeito de tráfico morre em confronto em Goianira na tarde desta terça (14) Melksedec de Menezes Campos, de 21 anos, foi abordado e fugiu. Depois de trocar tiros, foi baleado e morto

Um homem de 21 anos de idade morreu em confronto com os policiais do Giro na tarde desta terça-feira (14), em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a polícia, Melksedec de Menezes Campos era suspeito de tráfico de drogas na cidade. Durante uma abordagem na casa dele, o homem tentou fugir correndo para os fundos da residência e atirando, mas foi a...