Cidades Suspeito de tráfico de drogas morre em ação policial em Goiânia Policiais abordaram o homem durante um patrulhamento na BR-060

Um suspeito de tráfico de drogas, de 27 anos, morreu em uma ação policial, na madrugada desta quinta-feira (8), na Avenida Americano do Brasil, no bairro Goiá, em Goiânia. Os policiais faziam um patrulhamento na BR-060 quando abordaram o homem, que estava em um carro com um comparsa. Eles tentaram fugir no meio da abordagem. Durante a perseguição policial, a dupl...