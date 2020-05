Cidades Suspeito de tráfico de drogas morre durante ação policial no centro de Goiânia A rua foi fechada para a equipe da Polícia Técnico Científica fazer a perícia e o Instituto Médico Legal recolher o corpo

Na manhã desta quarta-feira (6), durante ação policial das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas no centro de Goiânia, um homem suspeito de tráfico de drogas morreu. As equipes chegaram na casa do suspeito, houve troca de tiros e o homem ficou ferido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos. A rua fo...