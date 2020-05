Cidades Suspeito de tráfico de drogas morre durante ação policial em Goiânia Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos

Um suspeito de tráfico de drogas morreu em uma ação do Giro, na manhã desta terça-feira (19), no Residencial Marabá, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava em um carro quando os policiais pediram que ele parasse. No entanto, o suspeito abandonou o veículo no meio da rua e correu para um pasto da região. De dentro do mato ele trocou tiros com as...