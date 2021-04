Cidades Suspeito de tráfico de drogas é preso pela quinta vez em Goiânia Com o detido, os policiais apreenderam várias porções de maconha

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso pela quinta vez em Goiânia. Desta vez a detenção foi no Setor Central e com ele os policiais apreenderam várias porções de maconha. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem informou que o entorpecente seria comercializado na região. A equipe também foi até a residência do investigado e lá apreenderam dois tabletes de mac...