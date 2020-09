Cidades Suspeito de tráfico de drogas é preso no interior de Goiás Com o suspeito a polícia encontrou dois tabletes de maconha, que conforme apurado pela Polícia Civil, seriam levados para Aloândia

Um homem de 42 anos foi preso na noite desta segunda-feira (14) na BR-452, em Itumbiara, no Sul de Goiás. Segundo informações da Polícia Civil, ele foi detido no trevo da saída para Bom Jesus, onde foi abordado e tentou fugir. No entanto, ele foi atingido por um tiro na panturrilha. Com o suspeito a polícia encontrou dois tabletes de maconha, que conforme apurad...