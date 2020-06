Cidades Suspeito de tráfico de drogas é preso no bairro São Felipe, em Rio Verde De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu após o recebimento de uma denúncia pelo WhatsApp da corporação

Um homem foi preso nesta quinta-feira (25), em Rio Verde, por suspeita de tráfico de drogas. Ele estava em uma casa no Bairro São Felipe, apontada como ponto de venda de entorpecentes. De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu após o recebimento de uma denúncia pelo WhatsApp da corporação. No local indicado, os PMs encontraram meio quilo de maconha e 100 ...