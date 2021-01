Cidades Suspeito de tráfico de drogas é preso em Santo Antônio de Goiás Suspeita é que o bar do investigado era utilizado como ponto de tráfico de drogas para uma facção, na qual ele faz parte

Um homem foi preso, na tarde deste domingo (24), suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Santo Antônio de Goiás. A suspeita é que o bar do investigado era utilizado como ponto de tráfico de drogas para uma facção, na qual ele faz parte. Em busca realizada pela equipe das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam), foram encontrados no fundo do est...