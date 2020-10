Cidades Suspeito de tráfico é preso no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (6) no setor Norte Ferroviário, em Goiânia, com uma grande quantidade de drogas e arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, equipe de cavalaria estava em patrulhamento pela região, quando os policiais avistaram um homem com uma arma na cintura. Quando viu a equipe, o suspeito teria jogado a arma no chão e saiu correndo para u...