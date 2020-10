Cidades Suspeito de tráfico é preso com 6kg de crack em Trindade A droga está avaliada em aproximadamente R$ 100 mil, segundo a Polícia Civil

Um homem de 31 anos foi preso com seis quilos de crack em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), as investigações duraram uma semana e o suspeito foi detido na última sexta-feira (2), no Conjunto Dona Iris. De acordo com a corporação, a droga está avaliada em aproximadamente R$ 100 mil. A investigação do Grupo de Repressão a Narc...