Cidades Suspeito de tentativas de homicídios e assassinato é preso temporariamente em Goiás Vítimas eram monitores de uma clínica de reabilitação de onde o homem tinha fugido

Um homem de 43 anos foi preso temporariamente, na noite desta quinta-feira (15), em Pirenópolis, Região Leste do Estado. Ele é suspeito de matar um homem e deixar outros dois gravemente feridos a facadas em 2017. As vítimas eram monitores em uma clínica de reabilitação de onde o detido havia fugido e tinham ido até Anápolis para buscá-lo. O delegado do Grupo de Inv...