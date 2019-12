Cidades Suspeito de tentar roubar farmácia é rendido e agredido por populares em Goiânia, veja vídeo Agressão foi filmada e as imagens compartilhadas nas redes sociais

Um suspeito de roubar uma farmácia teria sido agredido por vizinhos do estabelecimento. A situação aconteceu na noite de quinta-feira (26) no Setor Goiânia Viva, na capital. A suposta agressão foi filmada e as imagens estão sendo compartilhadas nas redes sociais. De acordo com informações, o suspeito teria tentado assaltar a farmácia utilizando uma faca. No moment...