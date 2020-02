Cidades Suspeito de tentar explodir caixas eletrônicos morre em ação policial em Goiás Segundo informações preliminares, o suspeito estava com outros comparsas e pretendiam explodir equipamentos de uma agência do Banco do Brasil

Um homem morreu em uma ação policial na madrugada desta terça-feira (4), no Centro de Buriti Alegre, no Sul de Goiás. Segundo informações preliminares, o suspeito estava com outros comparsas e pretendiam explodir caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil. Policiais militares faziam patrulhamento na região quando avistaram a movimentação no banco e tent...