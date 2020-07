Cidades Suspeito de tentar atirar contra cachorro de rua é preso em Chapadão do Céu Polícia encontrou na casa do homem uma espingarda, 11 munições intactas e três usadas

Um homem de 36 anos foi preso na quinta-feira (23), suspeito de tentar atirar contra um cachorro de rua, na região do Bairro Novo Horizonte, em Chapadão do Céu. De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que ele estava bêbado e usou uma espingarda na ação. O animal não ficou ferido. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais estavam em pat...