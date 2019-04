Vida Urbana Suspeito de sequestrar filhos, engravidar enteada e fugir de Goiás é preso no Piauí Crianças com idade entre 6 e 13 anos foram levados no dia 23 de março. Em outro Estado, homem se apresentava como o marido da enteada

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de sequestrar os dois filhos e uma enteada na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. O caso foi registrado no último dia 23 de março após o homem levar as crianças, com idade entre 6 e 13 anos para uma chácara e não retornar à cidade. Depois do registro do boletim de ocorrência feito pela mãe das v...