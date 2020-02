Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (21), em Caldas Novas, ao tentar se passar por outra pessoa para sacar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em uma agência bancária. O suspeito, de 58 anos, apresentou documentos falsos para fazer a retirada de R$ 138 mil. A situação levantou a suspeita dos funcionários do local, que acionaram a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia do município, mas se recusou a dar declarações. O titular da conta foi identificado, mas não teve as informações divulgadas devido às investigações em curso.

Preso, o suspeito deve responder pelo crime de estelionato.