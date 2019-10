Cidades Suspeito de se masturbar na frente de jovem com deficiência física em Itumbiara é preso em São Paulo Após o crime, homem fugiu para Catanduva, no interior paulista

Um homem foi preso em São Paulo suspeito de se masturbar na frente de uma adolescente com deficiência física. O crime aconteceu no ano passado em Itumbiara, na Região Sul de Goiás, mas o investigado foi detido, nesta terça-feira (1º), no Jardim Flamingo, em Catanduva, interior paulista. As informações são da Polícia Civil de Goiás (PC-GO), que identificou o detido como R...