Cidades Suspeito de roubar veículos morre e policiais ficam feridos em ação policial em Goiânia Militares feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital de Urgências de Goiânia, informou a Polícia Militar

Atualizada às 11h01. Um suspeito de roubar carros morreu e dois policiais das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) ficaram feridos na manhã desta quarta-feira (8) em uma ação policial na BR-060, próximo ao Parque Ecológico, em Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das faixas da rodovia, na altura do quilômetro 132 no sentido Go...