Cidades Suspeito de roubar 40 celulares em Águas Lindas, no entorno do DF, é preso pela PM Com homem, polícia apreendeu ainda uma arma de fogo e a motocicleta utilizada nos crimes

Um homem suspeito de roubar pelo menos 40 celulares em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal (DF) foi preso nesta quarta-feira (22), pela Polícia Militar. Desde fevereiro ele era procurado pela polícia e foi localizado durante uma abordagem no setor Barragem III. Na ocasião, os militares deram ordem de parada, mas ele tentou fugir e entrou em uma residência. Na prisão...