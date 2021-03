Cidades Suspeito de pedofilia é preso em Planaltina de Goiás Investigado de 55 anos teria importunado uma criança

Um suspeito de pedofilia foi preso em flagrante nesta segunda-feira (8) em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Os policiais cumpriram também mandado de busca e apreensão na casa do homem de 55 anos, que teria importunado uma criança. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), o crime teria sido cometido por meio de uma chamada de vídeo ...