Cidades Suspeito de participar de roubo de ouro em Guarulhos é liberado; 3 estão presos Na noite do sábado, 27, houve a primeira prisão, de Peterson Patrício, de 33 anos, que é funcionário do aeroporto e havia dito aos investigadores ter sido refém da quadrilha na véspera do crime

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos de participar do roubo de 720 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na última quinta-feira, 25. Um quarto homem foi levado à delegacia neste domingo, 28, ouvido e liberado na madrugada desta segunda-feira, 29. Na noite do sábado, 27, houve a primeira prisão, de ...