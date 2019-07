Cidades Suspeito de participar de morte de policial civil foge de unidade de saúde em Aparecida de Goiânia Esta é a segunda fuga de detentos registradas na UPA Brasicon em menos de um mês. Desta vez, preso abriu algemas utilizando um grampo

Igor Meneses Barreto, de 24 anos, é o segundo detento a fugir da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Residencial Brasicon, em Aparecida de Goiânia, nos últimos 16 dias. Internado desde a última sexta-feira (12), o preso teria aberto as algemas utilizando um grampo e fugido pela janela. Ele estava detido por roubo, mas já foi preso em 2016, por participação da morte do Policial Civil Oscar Charife Abrão Garcia, em uma sanduicheria no Setor Oeste, em Goi...