Suspeito de participação em homicídio morre em ação policial em Goiânia

Um suspeito de participação em um homicídio no Jardim Curitiba III morreu na madrugada desta sexta-feira (27) durante uma ação policial no Setor Estrela Dalva, em Goiânia. Outros dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos. Um motorista de transporte por aplicativo que transportava o trio saiu ileso e foi liberado após prestar esclarecimentos. A vítima do Jar...