Cidades Suspeito de participação em homicídio é preso em Abadia de Goiás Morte aconteceu em abril deste ano no Setor Três Marias

Um suspeito de participação em um homicídio foi preso na última sexta-feira (5), no Setor Dori, em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), ele é investigado de participar da morte de Edieno Pinto dos Santos no dia 7 de abril deste ano, no Setor Três Marias. Segundo a polícia, o detido...