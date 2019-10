Cidades Suspeito de participação em assassinato de funcionário de lanchonete é preso na Vila Jaraguá Homem detido teria dirigido o carro para a pessoa que cometeu o crime e, depois, escondido o veículo no escritório de um amigo, no Setor Marista

Um homem suspeito de ser cúmplice no assassinato do funcionário de uma lanchonete nesta sexta (24) foi preso na Vila Jaraguá, em Goiânia, na noite deste sábado (25). Ele teria dirigido o carro para a pessoa que cometeu o crime e, depois, escondido o veículo no escritório de um amigo, no Setor Marista. O dono do local onde o carro foi escondido também foi pr...