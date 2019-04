Vida Urbana Suspeito de matar rapaz em porta de bar de Aparecida diz que cometeu o crime por vingança, afirma PM Vítima de 29 anos foi assassinada com um golpe de faca no peito

Cristiano Nogueira Souza Nascimento, de 29 anos, foi assassinado com um golpe de faca no peito, na noite de sábado (30), ao sair de um bar, no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima e o suspeito estavam bebendo em um bar acompanhados de duas mulheres. Segundo a Polícia Civil (PC), Cristiano começou a disc...