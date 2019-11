Cidades Suspeito de matar o filho da ex-mulher se apresenta à polícia, em Niquelândia Crime ocorreu na última quarta-feira (13), quando adolescente de 16 anos foi enforcado. Mãe da vítima também foi ferida. A motivação do suspeito, segundo o delegado, seria a inconformidade com o fim do relacionamento

O homem suspeito de matar o filho da ex-mulher, em Niquelândia, no Norte de Goiás, se apresentou à Polícia Civil no fim da manhã desta segunda-feira (18). Cleiton Ataídes de Campos compareceu à delegacia local acompanhado por um advogado e estava abalado psicologicamente e com confusão mental, segundo o delegado Gerson José de Souza, responsável pelo caso. Devido a...