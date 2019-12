Cidades Suspeito de matar motorista de aplicativo em Goiânia é o mesmo que jogou bomba em ônibus em 2013 Uingles ainda foi investigado por jogar outra bomba dentro de um carro, em Anápolis, deixando um casal de namorados com queimaduras

O catador de materiais recicláveis Uingles Queiroz Costa, de 37 anos, preso na terça-feira (3), suspeito de matar o motorista de aplicativo Ismael Ribeiro, de 55 anos, com uma facada no pescoço, em Goiânia, é o mesmo que detonou uma bomba dentro de um ônibus do transporte coletivo, em janeiro de 2013.Ele também foi apontado como o homem que jogar um explosivo dentro de um carro, ferindo um casal em Anápolis ...