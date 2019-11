Cidades Suspeito de matar jovem em praça de Piracanjuba é preso em Bela Vista Ele também é suspeito de outros homicídios em Goiás e tem passagens por tráfico de drogas

Um rapaz de 21 anos foi preso neste sábado (30), em Bela Vista de Goiás, suspeito de diversos homicídios no Estado e com passagens por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, um dos homicídios em que ele é suspeito está o de Kaio Magalhães, de 20 anos, assassinado a tiros, em outubro deste ano, no meio de uma praça pública de Piracanjuba. Muitas pessoas que...