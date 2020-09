Cidades Suspeito de matar jovem em Aparecida de Goiânia e carregar corpo em carrinho de mão é preso no MA Crime aconteceu em 22 de agosto e homem fugiu para Timon, no Maranhão

Um homem foi preso nesta segunda-feira (28) na cidade de Timon, no Maranhão, suspeito de matar Alexandre Mascena Vieira, de 24 anos, no último dia 22 de agosto. O crime aconteceu no Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia e, na ocasião, o suspeito carregou o corpo por cerca de 2 km num carrinho de mão para escondê-lo. A Polícia Civil solicitou a transferência dele p...