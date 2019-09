Cidades Suspeito de matar idosa a facadas em Aparecida de Goiânia é preso À Polícia Civil, homem teria confessado que cometeu o crime por estar insatisfeito com as ordens que recebia. Crime ocorreu no dia 14 deste mês

O suspeito de matar e degolar a idosa Dalva Pimentel, de 72 anos, em Aparecida de Goiânia, foi preso na última quinta-feira (26). O crime ocorreu no dia 14 deste mês, na chácara em que a vítima morava, localizada no Setor Parque das Nações. De acordo com a Polícia Civil, o homem, identificado pela corporação como Flanes Gomes, trabalhava para ela e, em depoimento, t...