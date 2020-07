Cidades Suspeito de matar homem, cujo corpo foi encontrado ao lado de carro em Rio Verde, é preso em Alagoas Segundo o delegado responsável pelo caso, Danilo Fabiano Carvalho, o suposto autor confessou o crime e disse que era amigo da vítima

O suspeito de ter matado José Rubens da Silva Filho, de 28 anos, em Rio Verde, foi preso na madrugada desta terça-feira (28) em Arapiraca, Alagoas. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de domingo (26) ao lado de um carro VW Gol, no local conhecido como represa do Japão, nas proximidades do Jardim Helena, no município. De acordo com o delegado responsável pelo c...