A Polícia Militar baleou e matou um homem na tarde deste sábado (4), na Vila Marisa, em Inhumas. Onofre Júnior Alves Ferreira teria tentado atingir os policiais com uma faca, antes de ser baleado. Ele estava sendo procurado desde a noite da última sexta-feira (3), suspeito de matar um homem a tijoladas em um bar no setor Teresa Lima. Onofre usava uma tornozeleira eletrônica e teria violando o equipamento para fugir.

Após a abordagem e o susposto confronto, o homem foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas, onde foi constatado o óbito. Uma equipe do Instituto Médico Legal de Goiânia (IML) fará a remoção do corpo da Unidade de Saúde.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Trindade e até o fechamento desta matéria, os policiais responsáveis pela ocorrência não haviam chegado à Central de Flagrantes de Trindade.