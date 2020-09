Cidades Suspeito de matar homem a facadas por ciúmes da namorada é preso em Santo Antônio do Descoberto Crime aconteceu em maio deste ano e detido confessou crime. Vítima teve rosto desfigurado

Após quarto meses do crime, a Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (2), um homem de 27 anos, suspeito de matar a facadas outro homem de 29. O caso foi registrado em Santo Antônio do Descoberto em 3 de maio deste ano e segundo as investigações, o suspeito teria praticado o crime por ciúmes da namorada. No dia da morte, os dois estavam em uma residência e durante u...