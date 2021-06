Moradores de Edilândia, povoado de Cocalzinho de Goiás, cerca de 150 km de Goiânia, relataram que houve um tiroteio na região na noite desta segunda-feira (14). O caseiro de uma fazenda que fica cerca de 4 km da parte urbana do distrito, diz que trocou tiros com Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, suspeito de ter matado quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, Distrito Federal (DF), no último dia 9 de junho. Foto mostra a janela da fazenda com quatro marcas de tiros que teria sido provocadas pelo criminoso.

Em vídeo divulgado entre moradores de Edilândia, o caseiro relata para policiais militares que chegou a dialogar com Lázaro, conhecido como Índio.Ele diz que reagiu aos disparos do criminoso, que fugiu de volta para o mato. "Eu gritei com ele: 'liga para a polícia que o cara está aqui'. 'Então eu vou entrar!'. Foi a hora que ele veio para entrar. (...). Aí foi a hora que ele veio e atirou", relata.

O caseiro diz acreditar que teria acertado Lázaro. "Eu acho que acertou, porque ele gemeu. 'Desgraçado, você me acertou e vou te matar tá tá tá", relata o trabalhador rural no vídeo. Equipes policiais foram até a chácara onde houve o tiroteio.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO) e com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), mas não obteve resposta até as 22h20 desta segunda-feira (14).

Histórico

Lázaro matou quatro pessoas da mesma família na quarta-feira (9), em uma chácara no Incra 9, Ceilândia (DF). Ele invadiu a casa e matou com tiros e facadas Cláudio Vidal, de 48 anos, os filhos Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15. A mãe Cleonice Marques de Andrade, de 43, foi sequestrada pelo autor dos crimes e seu corpo foi achado três dias depois no córrego da Coruja, cerca de 4,5 km da chácara, com um tiro na cabeça e hematomas nas costas e nádegas.

Depois de cometer o crime bárbaro, Lázaro começou a fugir e praticar novos crimes, roubando e atirando contra as vítimas. Ele foi parar no território goiano e chegou a ser avistado por policiais duas vezes, mas conseguiu escapar. No domingo (13), em Cocalzinho de Goiás, foi achado por militares da Rotam logo após balear três pessoas em uma fazenda. A viatura estava próxima e os PMs ouviram os disparos. No entanto, ele conseguiu fugir, após dar cerca de 15 disparos contra os policiais. Os baleados estão hospitalizados.

No mesmo dia, por volta das 20 horas, dirigia um veículo, que roubou após a chacina, na rodovia BR-070, no sentido DF, quando se deparou com uma barreira policial. Ele jogou o carro para o acostamento e fugiu dos policiais pela mata.