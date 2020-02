Cidades Suspeito de matar eletricista é preso em Rio Verde Vítima foi atingida por golpe de facada na oficina em que trabalhava, em Goiânia, no ano passado, e o possível autor estava foragido

O suspeito de ter matado um eletricista com uma facada foi preso, na quinta-feira (20), em Rio Verde, pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi surpreendida pelo assassino enquanto trabalhava na oficina elétrica de seu pai, em Goiânia, no dia 29 de novembro do ano passado. Imagens das câmeras de segurança flagra...