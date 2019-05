Cidades Suspeito de matar e atear fogo em homem por dívida de R$ 500 é preso em Aragarças Crime aconteceu em 28 de maio do ano passado

Fabrício Arthur Silvestre de Souza, de 21 anos, foi preso, nesta quarta-feira (22), suspeito de matar a facadas e depois atear fogo no corpo de Wanderlei Luiz do Nascimento, conhecido como Garrincha, de 32. O crime aconteceu no dia 28 de maio de 2018 no bairro Alto Horizonte, em Aragarças, na região Noroeste do Estado. O suspeito cobrava da vítima uma dívida no valor d...