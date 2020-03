Cidades Suspeito de matar delegado aposentado é preso em Goiânia O homem é suspeito de integrar facção criminosa responsável por diversos crimes em Hidrolândia; um segundo membro do grupo também foi detido

O suspeito de matar o delegado aposentado Célio Cassimiro Tristão em 2015 foi preso na terça-feira (10) no setor Goiânia 2, na Região Norte da capital, por suposto envolvimento com tráfico de drogas e homicídios cometidos em Hidrolândia. O homem foi localizado em uma casa com um comparsa após uma operação realizada pela Polícia Militar, que prendeu a mulher de um ...