Suspeito de matar colega de trabalho a tiros em Goiânia foi preso durante tentativa de fuga

O suspeito, de 51 anos, de matar a tiros um colega de trabalho em uma praça no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, foi preso, na tarde deste sábado (27), em Itaberaí quando iria embarcar em um ônibus com destino a Itapuranga, a 165 quilômetros da capital, onde têm parentes. A arma que teria sido utilizada no crime, que aconteceu na manhã de sábado, foi apreendida. Segundo inform...