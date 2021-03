O suspeito, de 51 anos, de matar a tiros um colega em uma praça no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, foi preso, na tarde deste sábado (27), em Itaberaí quando iria embarcar em um ônibus com destino a Itapuranga, a 165 quilômetros da capital, onde têm parentes. A arma que teria sido utilizada no crime, que aconteceu na manhã de sábado, foi apreendida.

Segundo informações da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), após o crime o suspeito fugiu com o caminhão da empresa. Ele parou em Itaberaí, na região central de Goiás, e iria de ônibus para Itapuranga.

Responsável pela investigação, a delegada Caroline Paim já ouviu testemunhas, mas o suspeito permaneceu em silêncio durante o depoimento. A motivação do crime está sendo apurada.

Suspeito e vítima trabalhavam para uma empresa terceirizada que presta serviços para a prefeitura de Goiânia. Eles eram motoristas de caçambas e faziam recapeamento asfáltico.