Cidades Suspeito de matar adolescente de 16 anos em Piracanjuba é morto em ação policial Segundo a PM, suspeito tentou fugir e atirou contra os militares durante abordagem em zona rural

Um homem suspeito de participar do assassinato de um adolescente de 16 anos em Piracanjuba na última segunda-feira (12) morreu nesta terça-feira (13) durante uma ação policial. Segundo a Polícia Militar, após uma denúncia, militares se deslocaram a uma propriedade rural onde estariam os envolvidos no crime que pertencem a uma facção criminal. Na abordagem, o suspeito c...