Cidades Suspeito de matar a mãe em Pires do Rio é preso em Itaberaí Segundo a Polícia Civil, homem de 38 anos deixou a cidade após agredir mulher de 62 anos

Um homem de 38 anos foi preso na última segunda-feira (10), em Itaberaí, a 90 quilômetros de Goiânia, por suspeita de matar a própria mãe em Pires do Rio, no Centro do Estado. Em abril, a vítima de 62 anos teria sido espancada pelo filho e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Após o crime, segundo a Polícia Civil, o homem fugiu para a cidade de Cocalinho (MT), o...