Suspeito de matar a mãe e tentar matar a irmã é preso em Águas Lindas, alegando que uma voz ordenou

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante no último sábado (15), suspeito de matar a mãe e tentar matar a irmã, em Águas Lindas de Goiás. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime e afirmou que teria “ouvido uma voz que determinava a ele assim agir”. De acordo com as investigações, o suspeito havia cavado uma cova onde pretendia enterrar a mãe, de 48 anos. ...