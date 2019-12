Cidades Suspeito de matar a ex-mulher em casa de shows de Goianira é preso quase 10 dias depois do crime De acordo com a Polícia Civil, ele não aceitava o término do relacionamento e sempre perseguia a ex e a ameaçava

Juscelino Ferreira de Sousa, 41 anos, foi preso na última segunda-feira (23), suspeito de matar a ex-mulher, Osiene Lima, de 43 anos, dentro de uma casa de shows, no Residencial Triunfo, em Goianira. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem não aceitava o término do relacionamento e sempre perseguia a ex e a ameaçava. Mesmo ...