Suspeito de mandar matar o próprio pai em Montes Claros de Goiás se apresenta à polícia O jovem, de 22 anos, estava foragido e agora terá a prisão cautelar cumprida

Frank Dias Diogo, de 22 anos, suspeito de mandar matar o próprio pai em Montes Claros de Goiás, no Oeste do Estado, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (26). Ele estava foragido e agora terá a prisão cautelar cumprida. A vítima, José Aparecido Diogo, de 72 anos, foi morta em 18 de setembro de 2020, em sua fazenda, na zona rural do municí...