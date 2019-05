Cidades Suspeito de mais de sete homicídios em Valparaíso é preso em Luziânia Homem de 24 anos ainda tentou fugir da abordagem da polícia e dirigiu por cerca de um quilometro pela contramão na BR-040

Um jovem de 24 anos, suspeito de pelo menos sete homicídios em Valparaíso, foi preso, na manhã deste sábado (11), após dirigir na contramão com um carro roubado na BR-040, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Uma adolescente de 15 anos também estava no veículo. A dupla foi encaminhada para a delegacia de Luziânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF),...