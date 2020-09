Cidades Suspeito de integrar quadrilha de tráfico de drogas morre em ação policial em Hidrolândia Homem havia fugido após ser flagrado com 1,5 tonelada de maconha

O terceiro suspeito de integrar uma quadrilha flagrada com 1,5 tonelada de maconha em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, morreu em uma ação policial. Segundo informações do Comando de Operações de Divisas (COD), o homem que havia fugido, foi identificado e localizado em uma casa na cidade de Piracanjuba. De acordo com a polícia, no local, que era us...